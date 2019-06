TMW - Mendieta: "Prima o poi Guardiola allenerà in Italia"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

L'ex centrocampista della Lazio, Gaizka Mendieta, presente alla conferenza stampa di presentazione della partita Operazione Nostalgia Stars e LaLiga Legends, ha parlato a margine. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Non avevo dubbi che Cristiano Ronaldo facesse bene anche in Serie A, aveva fatto benissimo anche in Premier e in Liga. Mi aspettavo facesse un po' più fatica ad ambientarsi, anche perché il Real era ormai una macchina perfetta, ma alla fine non ci ha messo tanto tempo".

La Juventus su Guardiola. Cosa ne pensa?

"Credo che alla fine resterà al City. Le grandi squadre vogliono grandi allenatori ma non penso che lascerà Manchester".

Come viene percepita la Juventus all'estero?

"Come una grandissima squadra, tra le migliori. Quando pensi alla Serie A è diverso, la Premier League è la più competitiva. Per un allenatore questo è importante ma conoscendo Pep credo che prima o poi arriverà in Italia".

Quattro inglesi nelle finali europee. Il calcio in Premier è davvero così avanti?

"Sì, come ho detto prima il campionato inglese è il migliore, insieme alla Liga. Se però guardiamo i risultati degli ultimi 10 anni vediamo che le spagnole hanno fatto meglio in Europa".