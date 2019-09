TMW - Mercato Juve, il Perugia si muove sulle tracce di Nicolussi Caviglia

Fonte: inviato a Torino

Il Perugia si muove concretamente sulle tracce di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus Under 23 che la scorsa stagione ha pure esordito in Serie A. Oggi ad Alessandria presenti i direttori sportivi del club umbro, Roberto Goretti e Marcello Pizzimenti, che nelle prossime ore potrebbero presentare una proposta ufficiale per il giocatore classe 2000, che a margine del match ha avuto anche un colloquio con il suo agente, Tullio Tinti. Per la Juve la cessione del ragazzo non sarebbe in programma, ma di fronte a un'offerta importante - e alla possibilità di far giocare il centrocampista con continuità in categoria superiore rispetto all'Under 23 - lo scenario potrebbe cambiare molto in fretta. Difficile che il discorso si allarghi ad altri giovani bianconeri: Nicolussi Caviglia al Perugia potrebbe essere un'operazione concreta all'ultimo giorno di mercato.