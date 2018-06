TMW - Mercoledì i dirigenti del West Ham in Italia: le cifre per F.Anderson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della settimana i dirigenti del West Ham saranno in Italia per tentare di chiudere l'acquisto di Felipe Anderson dalla Lazio. Mercoledì dovrebbe essere il giorno buono per gli Hammers, che però continuano a scontrarsi con la richiesta di 33 milioni di euro (più bonus) che Lotito ha più volte opposto: il presidente laziale ne vorrebbe 40 omnicomprensivi.