tmw Mercoledì il summit tra Milan e ag. Calhanoglu. Ma c'è il problema lockdown in Germania

Sono giorni importanti per il futuro di Hakan Calhanoglu e per il rinnovo con il Milan con l'incontro fissato con l'agente Gordon Stipic. Il trequartista rossonero è uno dei perni della formazione di Stefano Pioli, vera e propria rivelazione e realtà di questa Serie A 2020/2021. Scadenza nell'estate prossima, è una delle prorità sull'agenda del club. Però per adesso, non c'è l'accordo.

Problema lockdown Al momento sul tavolo del giocatore c'è una proposta che non ha trovato il gradimento del numero 10. Nessun rilancio da parte della dirigenza che ha tante questioni spinose da affrontare a proposito dei contratti, compresi Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Per questo le parti hanno fissato un meeting per mercoledì a casa Milan: l'agente di Calhanoglu e la dirigenza nella sede rossonera con Maldini e Massara ma c'è un grande però che almeno fino a domani non avrà risposta. La Germania sarà in hard lockdown ed è da capire se saranno consentiti gli spostamenti per lavoro e se, nel caso, sarà eventualmente obbligatoria una quarantena al rientro. Possibile che per 24 ore spostarsi sia possibile ma solo domani le parti ne avranno la certezza.