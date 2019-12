Fonte: Dall'inviato, Arturo Minevini

Presente in occasione della presentazione del Calendario Ufficiale del Napoli, presso la sala conferenze della Stazione Marittima, il portiere azzurro Alex Meret ha parlato, tra le altre cose, anche dell'arrivo sulla panchina del neo tecnico Gennaro Gattuso: "Cosa mi ha colpito più di lui? La grande carica, la grande grinta, la grande intensità trasmessa e con cui ci ha fatto lavorare", alcune delle parole dal palco raccolte da TMW.

Come si cambia marcia in campionato? "Sicuramente ci sono grandissimi margini per fare meglio e di più. Siamo fortunatamente ancora a meno di metà stagione, il tempo c'è e speriamo di recuperare i punti perduti e soprattutto il quarto posto".