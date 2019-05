Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Claudio Merlo, tra i campioni d'Italia del '69 celebrati oggi dalla Fiorentina, ha parlato a TMW a margine dell'evento organizzato dal club viola per celebrare la Fiorentina Ye-Ye: "Quando ci sono queste feste rivedere i miei compagni è una goduria. Sono contentissimo. Domenica mi sono commosso quando i tifosi mi hanno consegnato la sciarpa. Quello che abbiamo fatto noi è un qualcosa di irripetibile. Noi con pochi soldi abbiamo vinto uno scudetto, adesso ci vogliono i soldi per vincere. Il settore giovanile viola è tanto che non sforna talenti. Chiesa? Viene dalla Settignanese".

Annedoti del '69?

"Prima di entrare in campo per scaramanzia andavo dal massaggiatore e gli toccavo i testicoli (ride ndr). Noi perdemmo solo una partita, tutti giocavano alla morte con noi".