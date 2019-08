TMW - Merola all'Empoli, ecco quanto incasserà l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto pronto per il trasferimento di Davide Merola dall'Inter all'Empoli. L'attaccante classe 2000 già da qualche giorno si allena con i suoi nuovi compagni, ma l'ufficialità dell'operazione - che sarebbe dovuta arrivare già giovedì scorso - è slittata di qualche giorno perché le due società dovevano sistemare gli ultimi dettagli, a partire dalla percentuale sulla futura rivendita che resta al club nerazzurro. Sarà del 40%, oltre a 500mila euro che la società di patron Corsi ha deciso di sborsare per acquistare Merola a titolo definitivo.