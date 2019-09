Fonte: dal nostro inviato a San Marino Francesco Benvenuti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine di San Marino-Belgio, match di qualificazione ad Euro2020 concluso con un 4-0 per la formazione ospite, Dries Mertens, attaccante della nazionale belga e del Napoli, si è fermato a parlare ai microfoni di TMW rispondendo anche alle domande sulle rivali del campionato: "Lukaku? Sono molto contento che sia in Serie A, sarà importante per l'Inter. Con lui diventerà una grande squadra. Juve battibile? Anche loro hanno fatto grandi acquisti e noi nello scontro diretto abbiamo preso gol all'ultimo minuto. Ancora oggi è dura digerire quel risultato".

