TMW - Mertens: "Il mio 115° gol? Il mio obiettivo è che vinca la squadra"

Un pareggio che in casa Napoli non è stato accolto come un dramma. Lo 0-0 di Genk lascia ovviamente insoddisfatto Dries Mertens, forte però di una classifica che dovrebbe lasciare gli azzurri al primo posto: “Se devo dire la verità, aver vinto in casa contro il Liverpool è stato fondamentale, vincere oggi lo sarebbe stato ancora di più. Ma dobbiamo guardare avanti e continuare così”.

Avete avuto tante occasioni.

“Sì, ma oggi non è andata”.

Il Genk vi ha messi in difficoltà.

“Penso che il Genk abbia fatto una bella partita, complimenti a loro”.

Tutto il mondo aspetta il tuo 115° gol.

“Beh, l’obiettivo è quello di vincere. Domenica giochiamo in campionato e ci sarà un’altra occasione”