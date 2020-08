tmw Messi apre alla Juve: c'è anche l'Inter, ma in A i bianconeri sono l'opzione migliore per lui

Lionel Messi apre... alla Juventus. Trovano conferme le indiscrezioni rilasciate ieri sera da L'Equipe, secondo le quali anche i bianconeri avrebbero contattato il padre-agente della Pulga per informarsi dettagliatamente sulla sua situazione. La novità di oggi, raccolta da TuttoMercatoWeb.com, è però l'apertura dello stesso calciatore all'eventuale trasferimento a Torino.

Messi considera la Juve una big mondiale e, al contempo, la pazza idea di affiancarlo a Cristiano Ronaldo per il presidente Agnelli non sarebbe solo un sogno, bensì un vero e proprio obiettivo (magari con una maxi-trattativa che preveda l'inserimento, tra gli altri, di Paulo Dybala come parziale contropartita tecnica). La 'Vecchia Signora', insomma, ha fatto capire a Jorge Messi che un tentativo lo farà e non si limiterà a semplici contatti informali, a prescindere da tutte le difficoltà del caso. E Messi Sr. non chiuderà certo la porta.

Nonostante il braccio di ferro col Barcellona, il campione argentino non ha d'altronde alcuna intenzione di tornare sui suoi passi e ha già deciso ormai da tempo di andarsene. Adesso e non nel 2021. Ai suoi occhi la Juve è l'opzione italiana più allettante, con l'Inter in secondo piano ma comunque sempre molto attiva. E il City? I Citizens restano nettamente in vantaggio su tutte le altre, con la conferma della presenza di mister Pep Guardiola a Barcellona proprio in queste ore, ma per il futuro di Messi la pista Serie A esiste davvero e non va dunque scartata a priori. Anche se il Manchester City, è bene ripeterlo, al momento è in pole position rispetto alle varie Juve, Inter, Paris Saint-Germain o Manchester United.