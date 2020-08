tmw Messi non cambia idea: addio scelta irrevocabile, nonostante il Barça non voglia negoziare

Lionel Messi non cambia idea e insiste per un accordo amichevole. L'attaccante argentino ha deciso di lasciare il Barcellona e, come raccolto proprio in questi minuti da TMW, non intende tornare minimamente sui suoi passi neanche dopo la chiusura arrivata ieri dal club catalano.

In attesa di definire dove giocherà, la Pulga ha maturato la decisione irrevocabile di salutare il Barça per affrontare una nuova avventura lontano dalla Spagna (le pretendenti sono sempre le solite: Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter, Juventus, Manchester United...). Questo, a prescindere dall'apparente volontà dei vertici culé di non sedersi a negoziare la sua cessione e di rifarsi unicamente, almeno finora, al pagamento della "famosa" clausola da 700 milioni di euro.