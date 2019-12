TMW - Messi Pallone d'Oro, D'Amico (Newell's): "Nessuno mai come lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vicepresidente del Newell's Old Boys, Cristian D'Amico, ha commentato anche il sesto Pallone d'Oro vinto da Lionel Messi (ex calciatore dei Leprosos) nell'intervista esclusiva rilasciata a TuttoMercatoWeb.com: "Fin dall'inizio della sua carriera Messi ha fatto vedere a tutti di essere un calciatore esemplare, un professionista dentro e fuori dal campo. Non è certo casuale vincere per ben sei volte il Pallone d'Oro... Anche se nella scorsa stagione il suo Barcellona non ha fatto una grande Champions League, Messi è stato protagonista individualmente sia in Europa che in tutte le altre competizioni alle quali ha preso parte. Credo che nessuno abbia raggiunto i suoi livelli nel 2019 e questo è stato sicuramente abbastanza per meritarsi un altro Pallone d'Oro".

Da argentino e uomo di calcio, pensa che Leo abbia eguagliato anche le gesta di Maradona?

"Sono due personalità differenti, hanno giocato in epoche ben diverse tra loro ed è molto difficile compararli. Maradona ha abbagliato il mondo intero con le sue giocate e la sua gambeta, basta ricordare che è stato proprio lui a segnare il miglior gol della storia dei Mondiali. Dal canto suo, Messi è invece un calciatore che sta portando avanti una carriera lunga e incredibile, con un rendimento altissimo e tanta costanza nello stesso club che lo ha visto debuttare tra i professionisti. Da quando ha lasciato il Newell's, Leo ha giocato infatti sempre e solo nel Barcellona e questo lo ha aiutato a concentrarsi principalmente sul calcio per consacrarsi e mantenersi ogni anno battendo record su record. Più che paragonare Messi a Maradona, evidenzierei quindi le similitudini che li legano: entrambi sono mancini e saranno sempre i migliori al mondo della loro rispettiva generazione. E tutti e due sono del Newell's, non ce lo dimentichiamo".

