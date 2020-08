tmw Messi pronto a restare al Barcellona in caso di dimissioni di Bartomeu

Bartomeu, accerchiato da stampa e tifosi dopo il fax inviato da Lionel Messi in cui l'argentino notificava la volontà di lasciare il club nel corso di questa sessione di mercato, sarebbe sul punto di dare le dimissioni dal ruolo di presidente. Una situazione che renderebbe felice lo stesso Messi, che avrebbe utilizzato questa forzatura proprio per spingere il presidente fuori dalla porta per poi decidere di restare ancora in blaugrana. Nel caso in cui Bartomeu dovesse dare le dimissioni dunque, la Pulce resterebbe in Catalogna.