TMW - Miccichè: "Giornata importantissima, delibere all'unanimità"

Il Presidente della Lega di A, Gaetano Micchichè, parla dopo l'Assemblea di Via Rosellini. "Il lavoro di Malagò, Nicoletti e Corradi è stato meraviglioso. La situazione era complessa: c'era animosità da parte dei club per trovare i giusti riferimenti, i giusti punti di partenza ed è stato fatto in modo straordinario. Ho visto una situazione complessa, tra le più difficili mai viste. E' una giornata importantissima: tutte le delibere sono state prese all'unanimità, come le scelte sui consiglieri d'amministrazione in Lega e FIGC. In settimana convocherò il consiglio d'amministrazione per i tanti temi sul tavolo, c'è voglia di valorizzare uno degli sport più importanti in Italia e al mondo che vede interessate milioni di persone. Voglio dare manageralizzazione a tutto, il mio è lo stile del coinvolgimento".