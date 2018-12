TMW - Miccichè: "De Siervo farà bene. Brunelli sarà dg della FIGC"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Il presidente della Lega di Serie A, Gaetano Miccichè, dopo l'elezione di Luigi De Siervo come nuovo amministratore delegato, ha parlato in conferenza stampa: "Si è tenuta l'assemblea di Lega, iniziata alle 12, e si è chiuso il 2018 nel migliore dei modi. È stato chiuso il bilancio ed è stato anche approvato il budget. Oltre a questo si è deciso di prolungare la finestra di calciomercato invernale fino al prossimo 31 gennaio, in modo da uniformarla con le stesse campagne degli altri campionati europei. La Lega di A deve diventare promotrice di azioni che gli altri dovranno copiarci, ma fino a quel momento non ha senso fare cose avventate, come permettere ai club europei di venire a comprare giocatori in Italia quando non sarebbe stato possibile poi acquistarne altri. Era in programma per oggi anche l'elezione dell'amministratore delegato, una figura molto importante dal punto di vista gestionale. Il nuovo ad è Luigi De Siervo, un'ottima scelta fatta dalle società. Anche Mammì sarebbe stato perfetto e quindi saremmo caduti in piedi a prescindere dalla scelta: lavoreremo bene insieme. L'ultimo aspetto, ma non per importante, è quello che vede l'addio di Marco Brunelli che ci lascia per andare a occupare la posizione di Direttore Generale della FIGC. Marco resterà con noi per il mese di gennaio, per facilitare i passaggi di consegna, ma la sua nomina in Federazione sarà utile e sarà un punto di forza anche per la stessa Lega. Ci sono tante altre cose da fare, adesso parlerà molto spesso De Siervo".