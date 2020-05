tmw Miccoli: “Io e Moriero insieme per Lecce, su Instagram le nostre maglie all’asta”

Da campione in campo, a simbolo di solidarietà per la sua Lecce e per Palermo. Fabrizio Miccoli trascorre le mattine a fare consegne per i più bisognosi della sua città. “Ci contattano tanti supermercati della zona, andiamo e ci donano la spesa che poi in base alle schede di associazione e Comune andiamo a consegnare. È bello, lo facciamo per far felici gli altri. Poi la maggior parte di loro la conosciamo”, dice a TuttoMercatoWeb l’ex capitano del Palermo intervistato per la rubrica “A tu per tu”.

Andare in giro a portare la spesa ai più bisognosi non è l’unica iniziativa. Miccoli infatti, insieme a Moriero dà una mano all’associazione Angeli di Quartiere, a Lecce, raccogliendo fondi grazie a delle maglie messe all’asta su Instagram “L’idea - spiega - è nata dall’iniziativa con Balzaretti per Palermo. Una volta che con Federico abbiamo sviluppato questa azione solidale per Palermo, ho pensato di fare qualcosa anche per Lecce. Il Sindaco mi ha dato diversi nomi di associazioni. Mi è piaciuta subito Angeli di Quartiere e abbiamo iniziato abbastanza sottobanco: avevo realizzato un’iniziativa con le mie maglie con scritto FM10 e il ricavato è andato in beneficenza. Poi Moriero mi ha chiamato dicendo di volermi dare una mano. E poi l’iniziativa si è sparsa a macchia d’olio perché tanti nostri ex compagni ci hanno mandato le maglie”. E sulle modalità per partecipare Miccoli spiega: “Basta andare sul mio profilo Instagram e guardare le varie maglie all’asta. Ci sono anche maglie storiche: ad esempio questa settimana ci sono quelle di Paciocco, Benny Carbone e Ruben Sosa. La cosa più bella è che oltre ai nostri ex compagni ci chiamano anche i tifosi per darci le loro maglie, magari - continua quella che un calciatore gli ha lanciato durante una partita”.