TMW - Miccoli: “Lecce, con Liverani bel gioco e carattere. Inter, prendi Tonali”

Miccoli: "Lecce, con Liverani bel gioco e carattere. Inter, prendi Tonali"

“Il giocatore che mi ha impressionato di più in Serie A? Tonali”. Fabrizio Miccoli, intervistato per la rubrica “A tu per tu” non ha dubbi. “È un 2000 e da due anni sta facendo grandi cose, se devo fare un nome - continua - faccio il suo. La squadra ideale per lui? Per caratteristiche, vedendo il suo stile di gioco e l’allenatore, direi l’Inter”. L’ex capitano del Palermo poi spende parole di elogio per Filippo Falco del Lecce che più volte lo ha considerato un riferimento: “Abbiamo giocato insieme, è cresciuto tanto. Ma in generale ho visto bene tutti. Il Lecce è la squadra che ha fatto vedere il miglior calcio. Liverani ha messo il marchio, l’ottanta percento di quanto fatto dal Lecce è merito suo. Fabio ha dato alla squadra un metodo di gioco, carattere e - conclude - determinazione”.