TMW - Miccoli: “Prima la salute, si giochi solo in sicurezza. No a congelamento classifica”

Miccoli: "Prima la salute, si giochi solo in sicurezza. No a congelamento classifica"

La Serie A ripartirà? “C’è troppa confusione. Non si sa ancora come stanno le cose. La salute e la sicurezza però, certamente, vengono prima di ogni cosa”. Così a TuttoMercatoWeb Fabrizio Miccoli intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “Il calcio è business, ma alla base di tutto ci devono essere salute, sicurezza e la vita delle persone. Se ci sono le condizioni si può pensare di ricominciare con le dovute cautele. Altrimenti meglio lasciare stare”. E sul congelamento della classifica che al momento vede il Lecce al terzultimo posto Miccoli è categorico: “L’unica cosa che non devono fare è congelare le classifiche. Perché il Lecce non merita di retrocedere. Le ultime due partite non sono state più calcio. S’inventassero qualcos’altro”.