© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna ha deciso di andare avanti con Filippo Inzaghi. Nonostante qualche indecisione da parte dei dirigenti felsinei, i rossoblù vogliono concedere un'ultima spiaggia al tecnico, ex Venezia. Sinisa Mihajlovic non è convinto di ritornare alla guida, dopo l'esperienza del 2008-09, mentre Donadoni non è un'opzione percorribile dopo il divorzio consumato in estate. Scartate, per ora, le ipotesi De BIasi e Delio Rossi. Anche una questione di opportunità: fra 10 giorni c'è il Milan e un nuovo allenatore sarebbe il terzo a libro paga.