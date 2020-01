Fonte: Dal nostro inviato, Pietro Mazzara

Antonio Donnarumma è ancora imbattuto con la maglia del Milan. Il terzo portiere rossonero, per la terza volta su tre partite disputate, ha mantenuto la porta inviolata: "Mi alleno sempre al 100% per farmi trovare pronto, do il massimo. Non volevo prendere gol nel finale, per fortuna il rigore non è stato concesso".

Una partita positiva, che denota la crescita mentale della squadra. Il nuovo modulo ha dato sicurezza alla difesa?

"Stiamo facendo bene, al di là dei moduli. Ora è arrivato anche Ibra, che ci darà un ulteriore aiuto per proseguire su questa strada".

L'Europa è ancora un obiettivo?

"Certo, ma pensiamo partita dopo partita".

Che impatto ha avuto Ibrahimovic?

"È un campione, non c'è altro da dire. Ci aiuta tanto e siamo felici di averlo in squadra"

Di solito sei tu a stare in panchina. Come ha vissuto la partita tuo fratello?

"Di solita chi sta fuori soffre di più. A me capita sempre".