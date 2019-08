Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ariel Krasouski e Vincent Casella hanno fatto il punto sulla situazione di Diego Laxalt, da loro assistito, in vista di una partenza dal Milan, che non sembra voler puntare su di lui nella prossima stagione. Queste le parole di Krasouski all'inviato di TMW: "Stiamo lavorando in sinergia con il club per trovare la soluzione migliore per il club e per il giocatore. E' stata una riunione positiva con il direttore, rimaniamo in contatto con lui per cercare un club che possa dare a Diego la possibilità di giocare. Offerte da Atalanta e Fiorentina? Ci sono offerte, siamo in discussione ma niente di concreto. Andrà via in prestito o a titolo definitivo? Sarà un prestito".