Fonte: da Milano, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo quello di due giorni, è in corso a Casa Milan un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e l'intermediario Alessandro Luci della Football factory, partner di Arena 11 in Germania. Sul tavolo ci sarebbe il nome di un difensore che potrebbe interessare al club di via Aldo Rossi, cioè Jean Marcelin, centrale classe 2000 dell'Auxerre.