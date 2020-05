tmw Milan, allenamento in gruppo e partitella. Kessie ancora in quarantena

Questa mattina il Milan ha ripreso gli allenamenti normali, di squadra e in gruppo, con l’uso del pallone e della partitella finale. Franck Kessie ha proseguito la quarantena secondo protocollo ed è l’unico rossonero fuori dal gruppo di giocatori. Zlatan Ibrahimovic ha riportato un problema al polpaccio e domani verranno svolti gli esami clinici per verificare il danno dell’infortunio. Nel frattempo stamattina è stato effettuato il terzo tampone per il gruppo. La scorsa settimana erano stati effettuati i primi due con esito negativo per tutti gli atleti.