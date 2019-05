© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan studia Yacine Brahimi. Lo ha fatto a marzo, lo ha fatto anche in occasione della gara contro il Rio Ave. Secondo quanto raccolto da TMW, un uomo dei rossoneri era infatti presente alla gara di campionato contro il Porto per studiare il giocatore in scadenza di contratto in estate: su Brahimi ci sono anche club di Premier League, in Italia lo ha sondato la Lazio. Il giocatore chiede un ingaggio di oltre 2 milioni a stagione.