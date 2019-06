© foto di PhotoViews

Continua la processione di agenti a Casa Milan: in Via Aldo Rossi 8 è infatti in corso un incontro tra Paolo Maldini e il papà/agente di Stefan Simic. In prestito al Frosinone da gennaio, dove ha raccolto però scarse soddisfazioni, è ora tornato al Milan. Per lui si cerca una nuova sistemazione, difficilmente immaginare una permanenza in rossonero.