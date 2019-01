© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo idee italiane per il futuro di Raoul Bellanova. Il giovane terzino in scadenza di contratto con il Milan è infatti appetito da numerose società della massima serie che vorrebbero subentrare ai rossoneri facendo firmare un nuovo accordo al classe 2000. Oltre al già noto interesse della Sampdoria, anche l’Atalanta ha sondato il terreno con l’entourage del giocatore così come il Bordeaux.