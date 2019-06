Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

Il Milan continua nella sua ricerca di rinforzi per la nuova stagione e in giornata dovrebbe fare passi in avanti importanti per Ozan Kabak dello Stoccarda. L'entourage del giocatore, secondo quanto raccolto dal nostro inviato, è da poco giunto in sede per parlare dell'operazione con Maldini. Da Via Aldo Rossi sono attese buone notizie dunque per uno dei primissimi obiettivi dell'estate rossonera.

15 milioni di clausola rescissoria - Per il classe 2000, considerato uno dei giovani centrali più interessanti in Europa, i rossoneri potrebbero pagare la clausola di 15 milioni. Su di lui anche il Bayern Monaco però, quindi sarebbe prioritario raggiungere in breve un accordo anche con il suo entourage.