© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiemoué Bakayoko, ha parlato in mix zone dopo il successo con la SPAL. Queste le dichiarazioni raccolte da RMC SPORT “Non penso che sia cambiato qualcosa di speciale. Ho continuato ad allenarmi e a lavorare duro e quando si fa così le cose cambiano. Sono felice perché sto giocando bene con la squadra. Futuro? Sono felice qui ma non è una mia decisione, è del club e del Chelsea. Alla fine della stagione parleremo per capire cosa fare”