© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan rischia di perdere a zero Raoul Bellanova, terzino destro della Primavera in scadenza al 30 giugno 2019. Il difensore avrebbe voluto provare il calcio professionistico sin da quest'anno, magari con un prestito in Serie B, ma è rimasto in rossonero, in una squadra poco competitiva per la categoria. Così le nubi sul suo futuro si addensano, con l'idea di lasciare Milanello per progredire nella crescita: venerdì è in programma un summit per cercare un accordo in extremis.

TRIS DI CONTENDENTI - Un paio di anni fa Bellanova poteva finire all'Atalanta, come parziale contropartita nell'affare Conti, poi venne scelto Pessina. I nerazzurri sono ancora interessati, ma in pole position c'è la Sampdoria, che cederà Bereszynski per realizzare una plusvalenza, con l'intenzione di lanciare Bellanova. In disparte, almeno per ora, il Torino, così come l'opportunità Premier League.