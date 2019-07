TMW - Milan, Bennacer a La Madonnina: oggi prima parte di visite mediche

Fonte: Da Casa Milan, Antonio Vitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sta per cominciare la nuova avventura con la maglia del Milan per Ismael Bennacer. Il centrocampista ex Empoli, nominato MVP nella Coppa d'Africa vinta con la sua Algeria, si è diretto poco fa alla clinica La Madonnina per svolgere la prima parte delle visite mediche con la sua nuova squadra.