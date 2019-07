Fonte: Da Casa Milan, Antonio Vitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa mattina c'è stato un altro contatto tra gli agenti di Ismael Bennacer e il Milan per definire gli ultimi dettagli del contratto: la trattativa procede verso la chiusura col giocatore che guadagnerà 1.6 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Al termine della Coppa d'Africa, il centrocampista classe '97 rientrerà in Italia per visite mediche e firma sul contratto.