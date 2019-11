Fonte: Dall'inviato Pietro Mazzara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giocatore del Milan Ismael Bennacer ha commentato così in zona mista il ko patito in casa contro la Lazio: "Nel secondo tempo è stato più difficile, ci è mancata un po' di concentrazione, ma lo spirito è quello giusto. Juventus? Dobbiamo fare meglio in tutte le zone del campo. Dobbiamo lavorare tutta la settimana per prepararci al meglio".