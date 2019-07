© foto di Federico De Luca

C'è un'altra novità che riguarda lo staff tecnico del Milan di Giampaolo. Emiliano Betti, secondo quanto raccolto da TMW, entra a far parte del Milan e collaborerà con Luigi Turci per la preparazione dei portieri. Ex estremo difensore di Fiorentina e Chievo, Betti - classe '72 - è stato negli ultimi anni il preparatore dei portieri delle giovanili viola, in particolare della Primavera. Nel 2013-14 è stato invece il preparatore dei portieri della Carrarese, voluto da Gigi Buffon che all'epoca era il patron del club toscano.