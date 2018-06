TMW - Milan, blindato Cutrone. Contratto fino al 2023

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è pronto a blindare uno dei suoi migliori talenti, letteralmente esploso in questa stagione scalando le graduatorie in rossonero, da terza punta a titolare. Si tratta di Patrick Cutrone, centravanti classe '98 autore di 18 reti in 46 presenze stagionali nelle varie competizioni. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com le parti avrebbero trovato l'accordo per prolungare il rapporto fino al 2023 con il calciatore che riceverà 1,2 milioni di euro l'anno più bonus.