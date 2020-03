tmw Milan-Boban, è finita. Decisione presa, l'annuncio arriverà nelle prossime ore

vedi letture

Il Milan e Zvonimir Boban hanno deciso di interrompere il proprio rapporto: Ivan Gazidis ha deciso di puntare su altre figure per il futuro del club rossonero, la decisione verrà comunicata nelle prossime ore. Ma si tratta di una mera formalità, il rapporto si è già interrotto, anche se i comunicati potrebbero anche non arrivare oggi. E un destino comune dovrebbe esserci per Maldini, che dovrebbe dunque lasciare per la seconda volta la squadra della sua vita.