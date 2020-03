tmw Milan, Boban e Maldini arrivati a Milanello. Atteso confronto con Pioli

Zvonimir Boban e Paolo Maldini sono arrivati a Milanello in questi minuti, in quella che potrebbe essere l'ultima visita alla sede rossonera nella veste che attualmente occupano: è atteso infatti un confronto con Stefano Pioli e con la squadra, che dovrebbe arrivare a breve per l'allenamento pomeridiano. I due, con ogni probabilità, verrà spiegata la situazione dirigenziale attuale e illustrati gli insanabili dissidi con Gazidis, che già da qualche settimana sta sondando nuovi nomi per il Milan che verrà.