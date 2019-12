Fonte: Dall'inviato Antonio Vitiello

Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a margine della festa per i 120 anni del club rossonero all’Hotel Principe di Savoia: “Il risultato di oggi? Oggi festeggiamo. Dispiace non aver vinto, credo che l’avremmo meritato. Un aggiornamento su Ibra? Stasera non parliamo di questo”, ha concluso.