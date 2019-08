TMW - Milan, Borini: "Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del match vinto contro il Feronikeli, il centrocampista del Milan Fabio Borini ha analizzato così la sfida e il momento vissuto dalla squadra: “Siamo nel precampionato e bisogna sempre migliorare ogni partita, è quello che stiamo cercando di fare. Non era facile questa trasferta, con l’andata e il ritorno in giornata, però il benvenuto dei tifosi del Kosovo è stato caldo e di questo siamo molto contenti”.

Sui nuovi: “Tutti dobbiamo unirci con i nuovi concetti e le idee del mister, tutti dobbiamo remare dalla stessa parte, non c’è spazio per individualismi, lo abbiamo visto anche in questo precampionato. Dobbiamo ragionare come un collettivo. Ci divertiamo? Sicuramente è uno dei messaggi del mister, di divertirci con la palla. Abbiamo tanti giocatori tecnici, ma poi ci sono elementi di quantità come me o Luas, dunque è un buon mix di giocatori. Sicuramente se ti diverti la fatica la senti meno”.