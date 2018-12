Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Borini-Shenzhen. c'è l'accordo. Come anticipato ieri da TMW, il laterale in uscita dal Milan dovrebbe firmare un triennale da 5 milioni netti a stagione col club cinese. Ai rossoneri per il suo cartellino sono stati offerti 7,5 milioni, ma Leonardo ne vuole almeno 10. Si tratta, ma filtra ottimismo.