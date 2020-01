Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Borini è stato escluso dai convocati di Milan-Sampdoria per scelta tecnica. L'esterno offensivo rossonero è sul mercato e presto potrebbe lascia il Milan. Ricardo Rodriguez, invece, è vittima di un risentimento in zona inguinale, mentre Rebic soffre di lombalgia. Lucas Biglia ha subito una lesione al bicipite femorale ed è indisponibile per la sfida di domani pomeriggio.