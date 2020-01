Fonte: Antonio Vitiello

Il Milan ha l'accordo col Wigan per Antonee Robinson. Il dopo-Ricardo Rodriguez, secondo quanto raccolto da TMW, arriverà in prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Sono circa sette i milioni di euro che i rossoneri hanno deciso di investire per il cartellino del classe 1997.