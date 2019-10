Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo non sarà più l'allenatore del Milan, e ne è stato avvertito nella mattinata di oggi. Secondo quanto raccolto da TMW, in attesa di annunci ufficiali, la dirigenza rossonera ha comunicato al tecnico la decisione di concludere dopo appena sette giornate la comune avventura. Tutto porta, ora, a Stefano Pioli come allenatore del futuro: domani l'ex Fiorentina guiderà la squadra nel suo primo allenamento.