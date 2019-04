© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il giocatore del Milan Hakan Calhanoglu ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro la Lazio: “Voglio fare i complimenti ai miei compagni. Abbiamo giocato una buona partita, di cuore e di voglia. I nostri tifosi non hanno mai mollato. Era importante questa partita, la Lazio aveva una partita in meno e sono contento. Io penso che per il Mister tutti i giocatori sono intoccabili. Lui è molto vicino a tutti, non solo a me, si vede in campo e in allenamento. Noi giochiamo per i club e per lui, questo è importante perché lui ci sta vicino. Lavoriamo sempre duro per entrare in Champions League. Futuro? Io sono contento qua a Milano, è da tanto che il Milan non entra in Champions League. Sono contento, siamo al quarto posto, è meglio dello scorso anno”, ha concluso.