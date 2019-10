Fonte: Dal nostro inviato, Pietro Mazzara

Samu Castillejo ha commentato la vittoria contro la SPAL nella zona mista di San Siro: "Dobbiamo crescere tutti per portare il Milan dove merita, da noi calciatori ai dirigenti. Nel calcio italiano non ci sono partite facili, loro sono una squadra forte. Stiamo lavorando bene, facciamo quello che ci dice il mister e dovrà essere così fino alla fine. Due settimane fa abbiamo preso gol all'ultimo minuto, subentra un po' di paura per non ripetere quello che è successo. La Champions? È il nostro obiettivo e deve essere così. Abbiamo vinto oggi davanti alla nostra gente, deve essere un punto di partenza".