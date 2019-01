Fonte: da Milano, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci siamo: Krzysztof Piatek è pronto per vestire la maglia del Milan. Il giocatore, alle 10:55, è arrivato alla clinica La Madonnina per la prima parte delle visite mediche. Dopo i test, firma sul contratto con il Milan per il giocatore.