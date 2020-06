tmw Milan, clausola Bennacer valida dal 2021. Pagamento possibile solo in un'unica soluzione

vedi letture

Nei giorni scorsi è emersa la notizia che all’interno del contratto che lega Ismael Bennacer al Milan esisterebbe una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione tale clausola sarebbe però utilizzabile solo a partire dalla sessione di mercato del 2021 e non da quella di questa estate. Inoltre, chi volesse esercitarla dovrebbe parare la cifra in un’unica soluzione e non a rate. Sull'ex Empoli, che il club rossonero ritiene incedibile oltre che un elemento centrale in prospettiva futura, nei giorni scorsi erano emersi gli interessamenti di City, PSG e Real Madrid.