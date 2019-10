TMW - Milan, club sempre più convinto: si va verso l'esonero di Giampaolo

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante la vittoria alla fine sia arrivata - seppur in maniera piuttosto rocambolesca - quella contro il Milan potrebbe essere stata l'ultima partita di Marco Giampaolo da allenatore dei rossoneri. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, le scelte della dirigenza rossonera stanno andando sempre di più verso la direzione dell'esonero dell'attuale tecnico. In questo momento al vaglio ci sono numerosi nomi per sostituirlo: in questo momento i più accreditati sembrerebbero essere quelli di Pioli, Spalletti e Garcia.