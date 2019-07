TMW - Milan, concluse visite mediche di Hernandez. Ora test di idoneità

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

Concluse le visite alla Madonnina per Theo Hernandez: ora test idoneità sportiva per il laterale e pomeriggio a Casa Milan, dove dovrebbe arrivare la firma sul contratto con la sua nuova squadra. Accordo complessivo a 20 milioni per il giocatore, che lascerà il Real Madrid per sposare la causa rossonera: di seguito il video del nostro inviato.