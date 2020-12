tmw Milan, confermato l'incontro di domani con l'agente di Calhanoglu: la trattativa continua

Confermato il summit di domani a Casa Milan: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’agente di Hakan Calhanoglu incontrerà domani la dirigenza rossonera per continuare la trattativa relativa al rinnovo di contratto del fantasista. Come vi abbiamo raccontato ieri, l'incontro era in dubbio per il lockdown imposto dalla cancelliera Merkel in Germania, ma le parti hanno avuto conferme circa la possibilità di spostarsi per ragioni di lavoro e quindi il confronto si terrà come da programmi.