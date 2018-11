TMW - Milan, contatti Dein-Leonardo per Fabregas: le cifre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan continua a puntare forte su Cesc Fabregas, centrocampista di proprietà del Chelsea in scadenza a giugno 2019. Il catalano è oramai una riserva per Maurizio Sarri, non interessato a prenderlo in considerazione come possibile alternativa ai titolari. Quindi - anche per risparmiare sull'ingente ingaggio di Fabregas - l'opportunità è quella di dirsi addio anzitempo.

11 MILIONI? NO, ZERO - Nella giornata di ieri, dall'Inghilterra, si è parlato di un prezzo fissato dal Chelsea per liberare l'ex Arsenal. Circa 11,2 milioni di euro - 10 di sterline - come indennizzo. Si tratta di una cifra impossibile per due motivi: la scadenza fra sei mesi e, in più, i rossoneri sono obbligati - per il fair play finanziario - a stringere i cordoni della borsa in entrata, al di là della disponibilità di Elliott. Anche perché in arrivo c'è già Paquetà, più altri nuovi ingressi. Così il Milan aspetterà che Fabregas si liberi a zero, altrimenti potrebbe anche virare su altri obiettivi.

LINEA CALDA - Leonardo nelle scorse ore ha contattato l'avvocato Darren Dein, figlio dell'ex dirigente dell'Arsenal David, per capire i margini della trattativa. Dein ora rappresenta gli interessi di Fabregas e Leonardo ha impostato la trattativa con un ingaggio fissato a 3,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2021, forte anche dei rifiuti delle scorse ore ai club cinesi.